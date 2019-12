Guía para entender cómo va la competición de la investidura

España se va a comer el turrón sin nuevo Gobierno. Días de negociaciones para la investidura, pero los números no dan por el momento. Un culebrón, ahora a ritmo de villancicos, con un final incierto. Tras la ronda de consultas del rey, entramos en una nueva fase. ¿Estás perdido? Tranquilo, casi todo el mundo, Ni el PSOE sabe por el momento cómo resolverlo. Pero aquí te aclaramos el minuto y resultado.

¿Qué ha pasado con las consultas del rey?

En virtud del artículo 99 de la Constitución, Felipe VI ha recibido durante esta semana a los líderes políticos parlamentarios -es el Congreso más fragmentado de nuestra historia democrática-. A pesar de no tener los apoyos cerrados, el monarca ha designado a Pedro Sánchez (PSOE) candidato a la investidura.

¿Cuándo será la investidura?

El Pleno no tiene fecha todavía. Según el artículo 170 del Reglamento del Congreso, es la presidencia del Congreso quien convocará esa sesión -no hay plazos establecidos por ley-. Meritxell Batet ha comunicado que no se ha concretado porque todavía Sánchez no tiene los apoyos necesarios y se espera celebrar cuando pueda ser victoriosa la votación a expensas de la negociación.

El PSOE y Unidas Podemos querían debatir la investidura antes de que acabara el año, pero ERC ha congelado esta opción (sus votos son necesarios). Los republicanos han dicho que de haber acuerdo sería ya a partir de enero.

¿Cómo se consigue ser presidente?

El candidato debe exponer en el Pleno su programa de Gobierno. En este caso, Sánchez deberá explicar su plan pactado con Unidas Podemos. Entonces se celebra una votación en la que es necesaria mayoría absoluta (al menos 176 de los 350 diputados). En caso de fallar, se hace otra ronda 48 horas después en la que valdría una mayoría simple (más síes que noes). De no lograrlo, se activa un plazo de dos meses para que algún aspirante lo intente. Si fallan también, habría que convocar nuevas elecciones.