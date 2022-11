Irene Montero asegura que no han logrado acuerdo con el PSOE sobre la ley trans

“Debemos respetar el acuerdo de gobierno porque costó mucho alcanzarlo y no podemos defraudar a los trans”, ha añadido Montero, quien ha insistido en que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que marca la obligación de garantizar ese derecho a las infancias trans. “Estoy preocupada porque el PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra”, ha concluido Montero.