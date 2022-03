Isabel Pantoja niega haber cometido un delito de insolvencia punible

El juez le ha pedido en varias ocasiones que no era necesario que entrara en temas personales, cuando ella ha relatado que en las visitas que tenía en prisión no se hablaba de temas económicos, “solo nos abrazábamos y nos preguntábamos si estábamos bien”.

“Pantoja dice no saber nada, pese a la obligación que tiene. Le da un poder a su hermano y también no sabe por qué. Y es curioso”, ha señalado el fiscal, al tiempo que ha subrayado que “el sujeto activo también es quien colabora, y Pantoja ha tenido un papel de colaboradora necesaria en una insolvencia punible de un tercero”.

“Mi problema no era la casa, mi problema grande era primero donde yo estaba. Yo no quería esa casa, era realmente del banco; yo estaba pagando una hipoteca, pero el problema era que avalé esa casa con todos mis bienes. He trabajado toda mi vida”, ha lamentado la artista.