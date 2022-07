Iván Espinosa de los Monteros hace algo insólito: pide perdón por este tuit sobre Irene Montero

Publiqué este tuit en base a un vídeo viral en el que Irene Montero parecía no contestar a una sencilla pregunta. Ahora he visto que el vídeo estaba manipulado; sí contestó.



Hay suficientes argumentos reales para criticar a Podemos sin necesidad de fakenews. Borro y me disculpo. pic.twitter.com/yhjcqtUKtZ