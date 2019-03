Desde el primer momento, la reacción y las palabras que eligió la primera ministra para referirse a la masacre fueron aplaudidas. Su estilo quedó claro en la rueda de prensa que convocó el mismo día de los tiroteos. “Ellos [las víctimas] son nosotros. Este es su hogar. Las personas que han perpetuado esta violencia contra nosotros no lo son. No tienen lugar en Nueva Zelanda”, afirmó Ardern con rotundidad.

Y ese fue el principio de todo. En una semana, la primera ministra ha asistido con el hijab o pañuelo islámico a varios actos de apoyo a las víctimas —cuyos funerales pagará el Estado—, ha impulsado una ley que prohíbe la venta de armas de asalto y semiautomáticas y ha prometido no volver a mencionar jamás el nombre del terrorista . Este viernes, miles de neozelandeses —entre ellos Ardern—se han congregado frente a la mezquita de Al Noor, en Christchurch, para homenajear a los 50 musulmanes que murieron en el atentado. Un muecín ha llamado a la oración musulmana de los viernes, que se ha emitido en todo el país, y se han guardado dos minutos de silencio. Todo ello, al tiempo que se conocía que Ardern había recibido una amenaza de muerte en redes sociales desde una cuenta que difunde mensajes supremacistas, y que ya ha sido suspendida. ‘Tú eres la próxima’, decía el mensaje que mandaron por Twitter a la primera ministra junto con la imagen de una pistola. Nada de eso la ha amedrentado.

Una vez en el Gobierno, que preside gracias a una coalición entre los Laboristas, los Verdes y Nueva Zelanda Primero , los gestos de Ardern tampoco han pasado desapercibidos. En junio de 2018 se convirtió en la primera jefa del Ejecutivo en cogerse durante su mandato una baja de maternidad que compartió con su pareja, Clarke Gayford, presentador de un programa de pesca en televisión. También el nombre elegido para su hija, Neve Te Aroha, resulta significativo: es de origen maorí, la principal minoría indígena del país, y han preferido ponerle el apellido de la madre por delante del del padre. Pero las reivindicaciones feministas de Ardern no acaban ahí: cuando todavía estaba en período de lactancia, acudió con su hija de tres meses a una cumbre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Aunque sin duda esta última semana trágica ha sido la más trascendental de su legislatura. A siete días vista, todo apunta a que la primera ministra ha salido reforzada de esta crisis.

La primera ministra lleva en el puesto desde octubre de 2017, convirtiéndose en la persona más joven en llegar al cargo, con 37 años. No obstante, su carrera política viene de lejos, cuando con apenas 19 años Ardern entró a las Juventudes del Partido Laborista por influencia de su tía, veterana en el partido. Allí empezó a ganar popularidad, pero nadie se imaginaba entonces que esa joven de Hamilton , criada en los pueblos a los que destinaban a su padre como agente de Policía, sacaría a los laboristas de una de las mayores crisis del partido en Nueva Zelanda. Al ser elegida líder laborista en marzo de 2017, las donaciones al Partido se dispararon, y se llegó a hablar de “efecto Jacinda” o “Jacindamanía”.

Tanto Salazar como Redoli destacan, además de la empatía con las víctimas, el gesto de la primera ministra al negarse a pronunciar el nombre del terrorista. “Nunca me escucharán mencionar su nombre. Es un terrorista, es un criminal, es un extremista, pero cuando hable (de él) será un sinnombre”, anunció este martes Ardern en el Parlamento neozelandés con rostro serio. “Me parece muy potente”, señala Salazar. “La mejor forma de eliminar la memoria de una persona es quitarle el nombre. Así el terrorista deja de estar en el centro de atención, que pasa a ocuparlo el dolor de una sociedad unida”, añade. “Al no nombrarlo, ha denostado al terrorista”, coincide Redoli. Y recalca: “Los terroristas lo que quieren es la difusión y la amplificación de sus actos, es una de sus armas. En cambio ella se ha plantado, ha dicho que no hay que hablar de ellos, que hay que pasar página”.