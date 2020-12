Jarabe de Palo publica el videoclip póstumo de Pau Donés, 'Misteriosamente hoy'

Seis meses después de su fallecimiento, Jarabe de Palo ha querido rendir homenaje a Pau Donés publicando el videoclip póstumo del cantante para el tema Misteriosamente hoy.

El vídeo, grabado el pasado mes de mayo en la casa del barcelonés en el Vall d’Aran, el mismo escenario del documental grabado por Jordi Évole. En él se ve a Donés caminando por el campo con su perro Fideos, una petición del propio cantante, tal y como se puede leer en la descripción del vídeo en YouTube.

“Simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada. Simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña. Conseguir transmitir esa sensación me haría feliz”, se puede leer en el texto firmado por Donés.

El tema se incluye en el último álbum de Jarabe de Palo, Tragas o escupes (2020), y con él manda un mensaje de serenidad. “Misteriosamente hoy, todo está en calma, misteriosamente hoy, nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo amanecer”, reza el estribillo.

El último trabajo de Jarabe de Palo ha batido todos los récords después de la muerte de Donés. El conjunto se ha convertido en el grupo de rock más escuchado en Spotify de 2020 y solo el vídeo del tema Eso que tú me das supera los 34.000.000 reproducciones en YouTube.