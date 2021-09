Jaume Duch: “En la vacunación, España está dando ejemplo al resto de europeos”

ESTRASBURGO (Francia)-. La ‘vuelta al cole’ ha llegado a las instituciones europeas, y “se ha vivido con alegría”, asegura Jaume Duch, director general de Comunicación del Parlamento Europeo, a la salida del último pleno este jueves. La ‘nueva normalidad’ es ya una realidad en los pasillos de la Eurocámara, que esta semana ha tenido como plato fuerte el discurso sobre el Estado de la Unión —a cargo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen— y aún está saboreando el postre, que se ha servido este viernes al dar comienzo la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Este año, por primera vez, los protagonistas de la Conferencia son los ciudadanos (y no es una forma de hablar). Ochocientas personas de la Unión Europea, de distintas procedencias, profesiones y capas sociales, han sido elegidas para debatir sobre cuatro bloques temáticos a lo largo de los próximos meses para elevar sus propuestas al pleno del Parlamento. “Lo particular es que en esta ocasión no sólo participan los usual suspects (comisarios y diputados), sino que son directamente ciudadanos escogidos por un método demoscópico, gente corriente que probablemente no ha tenido ningún contacto con la política”, explica Duch.