Javier Clemente sorprende al poner esta nota a Luis Enrique: es difícil de predecir

″¿Por qué no? No veo por qué no tenemos que caer con Marruecos, no lo veo así. ¿Por qué teóricamente tenemos que ser finalistas y no es una hazaña pasar la primera fase? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué antes de empezar estamos entre los cinco primeros?”, se explicó el exentrenador.