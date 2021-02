View this post on Instagram

Numerosos usuarios han cargado contra el aventurero al atender que esa publicación no era la adecuada para hacer publicidad de ningún producto. Hasta tal punto ha llegado la indignación de algunos que el propio Calleja ha tenido que aclarar que no se trataba de una promoción.

“Veis cosas donde no las hay”, ha empezado asegurando antes de subrayar que se trata de “una buena foto” de la que se siente orgulloso. “Y me fascina que la haga un teléfono al que no me une ningún contrato publicitario”, ha afirmado.

Calleja recuerda que, “cuando un fotógrafo saca una buena foto y se publica en una revista especializada”, también se señala “con qué equipo se hizo la foto”.

En otra respuesta, el aventurero insiste en que “un fotógrafo suele publicar con qué equipo y objetivo saca su foto”.

