Jesús Vázquez sentencia a Willy Bárcenas tras su polémico concierto en Marbella

Su publicación lleva más de 2.600 retuits y 9.500 me gusta.

En redes sociales se han difundido varios vídeos de la actuación que muestran cómo el publicó se saltó las medidas de seguridad : no se cumplió la distancia de seguridad y mucha gente estuvo sin mascarilla.

Este sábado, en un comunicado Bárcenas se disculpó por la frase: “Es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces, de ahí la frase que digo de ‘ni una puta mascarilla’. Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla, porque sería completamente absurdo, imprudente. En ningún caso hemos querido hacer algo así”.

El cantante pidió perdón “en caso de que se haya malinterpretado” y de que “la gente lo haya visto como no es”. “Era un reproche”, insistió.