Johnson pierde su mayoría parlamentaria y aboca a Reino Unido a elecciones anticipadas

Lee lo ha comunicado durante el regreso a Westminster de los diputados en un momento en el que la oposición y los rebeldes, en su batalla contra un Brexit duro, han solicitado al presidente de la Cámara la celebración de un debate para votar una legislación que obligue al Gobierno a no acometer un Brexit salvaje. En caso de que lo admita, se votaría alrededor de las 22:00 (hora peninsular española) la moción que daría vía libre a los diputados para tramitar la legislación contra un brexit duro, según informa El País .

Si sale adelante este texto legislativo, obligaría a Johnson a que antes del 19 de octubre llegue a un acuerdo de salida de la UE con Bruselas que sea refrendado por el Parlamento británico, o a que la Cámara apruebe un Brexit sin acuerdo con Bruselas. De no darse ninguna de esas dos condiciones antes del 19 de octubre, Johnson tendrá que dirigirse a las instituciones comunitarias pidiendo un aplazamiento de la fecha de salida del país de la UE (prevista para el 31 de octubre) al 31 de enero de 2020.

Si el resto de socios de la UE aceptan esa petición, Johnson tendrá de respetarla. Y si en Bruselas se acuerda ese aplazamiento, pero se sugiere otra fecha distinta al 31 de enero de 2020, el primer ministro deberá aceptarla durante los dos días siguientes a no ser que el Parlamento británico la rechace.

“En términos más generales, está perjudicando la economía, la democracia y el papel de nuestro país en el mundo. Utiliza la manipulación política, el acoso y las mentiras. Y hace todo esto de forma deliberada e intencionada”, ha añadido Lee en su contundente nota.

“El partido al que me uní en 1992 no es el partido del que me voy hoy”, ha explicado este diputado, que desde 2010 ocupa un escaño en representación de la circunscripción de Bracknell. Lee considera que el Partido Liberal Demócrata es ahora “el mejor colocado para construir la fuerza unificadora e inspiradora que hace falta” y para dejar “un país y un mundo mejor para las próximas generaciones”.

¿Qué supondría un Brexit sin acuerdo para las exportaciones?

Un Brexit sin acuerdo haría perder a los británicos 16.000 millones de dólares (14.600 millones de euros) de exportaciones hacia la Unión Europea (UE), y varios otros miles de millones hacia otros países, alertó este martes la ONU.

En un estudio de la Conferencia de Naciones unidas sobre el comercio y el desarrollo (Cnuced), los economistas de la ONU indican que una parte del acceso preferencial “al mercado de la UE luego de un Brexit sin acuerdo causaría a los británicos pérdidas en exportaciones de al menos 16.000 millones de dólares (lo que representa alrededor del 7% de las exportaciones totales del Reino Unido hacia la UE)”.