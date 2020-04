Jordi Cruz recuerda cuando se enteró de la falsa noticia de su muerte: "Se te pone un poco la piel de gallina"

Jordi Cruz, el mítico presentador de Art Attack, ha concedido una entrevista al portal LOC, de El Mundo, y ha repasado asuntos como el bulo que circuló de su fallecimiento o su posible vuelta a la televisión.

En la edición de agosto del 2008, la revista mexicana Conexión, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dio la noticia de que había fallecido Rui Torres, el presentador del programa infantil en la versión latinoamericana.

Sin embargo, por internet circuló esa información dando a entender que había muerto el conductor de Art Attack. De esta forma se generó una confusión con Cruz. “A mí me han matado dos veces y coincidía con que en la red habían noticias con titulares como ‘el presentador de Art Attack muere’”, ha explicado.

“La primera vez que me pasó, hubo una confusión muy creíble. Es raro, porque cuando te matan de esa forma, te empiezan a llegar un montón de mensajes. Esa gente realmente creía que me había ido. Al principio me reía, pero después se te pone un poco la piel de gallina”, ha añadido.

Cruz ha reconocido que no ha descartado una vuelta a la televisión, pero que de hacerlo sería a programas donde no hubiese mal rollo, siempre y cuando le buscaran a él.

Además, también ha sido preguntado por si entraría a MasterChef para que coincidiera con su tocayo, el cocinero Jordi Cruz: “Sí, me gustaría entrar, además de que conozco a Jordi hace muchos años y no me parece anómalo que nos llamemos igual. Pero pienso en la típica prueba en la que se tiene que desplumar un pájaro y ya no quiero. ¡Les tengo fobia!”.

Actualmente, está presentando el programa musical Afterwork, en Cadena 100, donde se encuentra “muy feliz” y se lo pasa en “grande”.