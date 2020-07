Una concursante de 'MasterChef' insulta a Jordi Cruz: lo llama "enano", "payaso" y "playmobil"

Ana Iglesias se convirtió el pasado lunes en la ganadora de la octava edición de MasterChef. Pero la concursante que más ha dado que hablar ha sido la cordobesa Saray.

Tras presentar una perdiz muerta sin pelar y convertir a MasterChef en trending topic mundial y después de varios ataques al programa y a los jueces, la andaluza ha vuelto a cargar contra Jordi Cruz en una entrevista en el espacio de radio Xtra Morning.

Saray, que fue preguntada por su actuación en la final, que no se llegó a emitir, desveló que tras hablar con la productora Shine Iberia regresó al plató e hizo las paces. “Las hicimos supuestamente, aunque que no se emitió”, explicó.

Sin embargo, según la concursante, la tranquilidad duró hasta que Jordi Cruz valoró a Ana: “La empieza a alabar y a tirarme a mí. Yo estaba en la galería y le dije ‘qué quieres payaso, qué quieres conmigo’. Se me fue la pinza y empecé desde la grada a decirle cosas”.

“Abandoné, me piré y dije ‘que os den por culo’. No iba a consentir que en el último programa también se me diera caña. ¿No puede valorar a Ana alabándola a ella sin tener que desprestigiarme a mí? A mí no me tiene que tirar por tierra, enano. Tanta chicha le dio que cogí y me fui de ahí, qué es lo que trae el playmobil”, sentenció.