Jordi Évole aclara su polémica frase de que a Santiago Abascal "le vendría bien un hostión"

Jordi Évole estrenó este domingo en laSexta su nuevo programa: Lo de Évole. Para promocionar su primera gran aventura fuera de Salvados, que presentó durante 11 años, el periodista catalán ha visitado en la última semana varios de los espacios televisivos de Atresmedia.

El pasado miércoles, Évole fue a divertirse a El Hormiguero con Pablo Motos y, como es habitual allá donde va, tuvieron que hablar de política. Durante la conversación, Motos le aseguró a Évole que Pedro Sánchez no quiso volver a su programa porque en su última visita se enfadó al ser preguntado “si iba a pactar con Podemos”.

Entonces, el catalán se interesó si Santiago Abascal llegó a su entrevista “a caballo”. “Lástima, porque un hostión le vendría bien. Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto”, añadió.

Esas palabras tuvieron tanta repercusión hasta el punto de que incluso el líder de Vox le respondió: ”¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas”.

Horas antes de la emisión del primer programa de Lo de Évole, el periodista visitó el plató de Liarla Pardo, que presenta su compañera de cadena Cristina Pardo. Por supuesto, fue preguntado por las palabras que pronunció en El Hormiguero.

“Si pones solo ese fragmento, alguien que lo vea sin conocer el contexto podría decir este Évole está chiflado. Dicho esto, también te digo, me lo podría haber ahorrado. No tengo por qué decir eso, pero me salió decir eso”, comenzó explicándose.

“Como estábamos hablando de si había ido a caballo a El Hormiguero, podría haber dicho que igual se podría haber caído y haber visto la luz para hacer discursos menos xenófobos, menos homófobos. Hubiese sido más fino, pero se me ha ocurrido aquí y ahora”, prosiguió el entrevistado.

Para concluir, Évole afirmó que caerse del caballo es algo como “muy bíblico”. “A mí me gusta la Biblia. Creo que les iría muy bien para ver un poquito la luz y no generar tanto odio como el que generan”, concluyó.