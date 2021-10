Jordi Évole cuenta lo que pasó con Míchel tras este intercambio en Twitter con él

Sin embargo, Míchel contestó lo siguiente: “Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes...”.

Este sábado, en su tribuna semanal en La Vanguardia, Évole ha contado cómo vivió todo lo sucedido y, sobre todo, qué ocurrió después.

En un artículo titulado Míchel and me, el periodista asegura que escribió el mensaje sobre el entrenador sin saber que había sido destituido hace pocas semanas como técnico del Getafe.

“Muchos interpretaron mi tuit como recochineo, pero les aseguro que no me había enterado de su destitución. Ya les decía que teniendo en cuenta lo bien que va mi equipo, ando un poco desconectado de la información deportiva. Tampoco hubiese estado de más haberme leído el tuit un par de veces y borrarlo, porque el mejor tuit es el que no se envía”, afirma.

Según cuenta Évole, tras la repercusión mediática que tuvo su mensaje y la posterior contestación de Míchel, ambos hablaron por teléfono.

“Para los que estén preocupados por el pique, cabreo, rebote o zasca que me dio Míchel, solo decirles que nos hemos llamado por teléfono y, por el tono, yo diría que no hay ni cabreo ni pique ni rebote ni nada”, asegura.