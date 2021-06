El popular presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha utilizado la columna que tiene en la revista Lecturas para responder a todos aquellos que le critican por su elevado poderío económico y su conocida ideología política de izquierdas.

Vázquez se ha referido a las palabras de la escritora Ana Iris Simón y ha asegurado que no comparte con ella que sus padres vivan mejor que él. “Yo vivo infinitamente mejor que mis padres, pero no lo puedo decir muy alto porque corro el riesgo de que me recuerden que soy rojo”, ha asegurado.

“Tengo una casa con jardín y piscina, me gusta el marisco, de vez en cuando tomo caviar y no le hago ningún tipo de asco al Dom Pérignon. Mal”, ha proseguido.

El presentador ha comentado que parece que los de izquierdas solo tienen derecho a vivir hacinados en pisos de ciudades dormitorio, alimentarse a base de legumbres y patatas e hidratarse con calimocho de cartón.

“Y no es eso. Yo, como decía Cantinflas: ‘No quiero que no haya ricos. Lo que quiero es que no haya pobres’”, ha añadido.

Además, el presentador ha confesado que es “incapaz de ir a comprar solo a la sección ‘gourmet’ de los hipermercados”: “Tengo miedo de que alguien me recrimine si compro una buena lata de berberechos, que eso no es propio de rojos. Así que como viene P. conmigo voy a aprovechar para comprar latas buenas a cascoporro”.