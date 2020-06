José Manuel Soto compara a Fernando SImón con el Che Guevara

El cantautor José Manuel Soto ha concedido una entrevista a Voz Populi en la que ha repasado toda la actualidad política, ha vuelto a criticar a la izquierda y ha cargado contra Fernando Simón.

Sobre el actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cabeza visible de la crisis del coronavirus, Soto ha sido muy claro: “Se ha convertido en un icono de la izquierda por su aspecto bohemio y desaliñado, como lo fue el Che, pero lo cierto es que su gestión ha sido nefasta y ha estado plagada de improvisaciones y errores que han costado muchas vidas”.

“No me extrañaría que lo presenten a la Alcaldía de Madrid, se ha hecho muy popular, pero yo echo en falta algo de autocrítica”, ha añadido sobre el médico aragonés.

El músico ha confesado que, tras un primer mes sin salir casi de su casa, luego se empezó a saltar el confinamiento, “como todo el mundo”. “Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso”, se ha lamentado.

Además, Soto ha descartado considerarse una persona de ultraderecha y se ha definido como una “independiente que dice lo que piensa” y ha contado que hay cosas de Vox en la que está de acuerdo y otras en las que no.

“Yo creo que Vox es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE. De hecho, antes de la moción de censura no tenía representación parlamentaria y ahora son la tercera fuerza política de España. Y no creo que Vox sea ultraderecha, ni un partido xenófobo, ni homófobo ni racista. De hecho creo que no conozco a nadie que sea nada de eso. España es un país mucho más abierto y tolerante de lo que muchos se empeñan en decir. Podemos, en cambio, es ultraizquierda pura y parece que a nadie le molesta”, ha sentenciado.