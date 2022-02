José Manuel Soto levanta una gran polémica al contar qué hace siempre con la mascarilla

El cantante José Manuel Soto ha provocado decenas de respuestas después de asegurar que él nunca ha llevado mascarilla en exteriores, a pesar de que las normas obligaban a ello.

“Jamás me he puesto la mascarilla por la calle, en espacios cerrados sí”, ha dicho antes de dejar la frase que más debate ha provocado: “Las leyes absurdas no hay que cumplirlas”.

Entre quienes han respondido al artista está la actriz Anabel Alonso, que ha subrayado que ese mensaje es “muy peligroso”: “Cada uno puede considerar absurdo lo que le venga en gana”.

También ha reaccionado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que le ha pedido que piense en “la cantidad de gente que roba, defrauda, maltrata o pone en riesgo la vida de los demás siguiendo ese criterio”.