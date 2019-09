José María García sobre Blanca Fernández Ochoa: "No le ha ayudado nadie, al contrario le han puesto trabas"

José María García fue uno de los asistentes a la capilla ardiente de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, que tuvo lugar el pasado sábado en Cercedilla. El prestigioso periodista acudió para despedirse y darle un último adiós.

García habló con los medios de comunicación y se mostró contrariado por la actitud que han tenido las altas esferas en el mundo del deporte con la atleta olímpica.

“Blanca no era una más, es la única deportista española con una medalla olímpica en esquí. No se pensaba en medalla, salvo la excepción de su hermano Paco. No le ha ayudado nadie, al contrario le han puesto trabas en su camino los dirigentes no haciéndole caso”, aseguró.

El exlocutor radiofónico reveló que actualmente Fernández se encontraba vendiendo chalecos y que “se encontraba en una situación terrible” con juicios y problemas familiares.