Juan Carlos I cumple dos años en Abu Dhabi aliviado judicialmente pero sin permiso de vuelta

Lalo R. Villar via AP

Gastados dos calendarios completos, la situación del rey emérito ha mejorado, es menos espinosa: nunca estuvo imputado, pero ahora además sus casos se han ido archivando, lo que ha propiciado un permiso del Gobierno y de su hijo, Felipe VI , para visitar España por unos días, en mayo pasado. Una y no más por ahora, dado que la primera salió regular.

El detonante de su marcha

Las cosas ya estaba complicadas. Pronunció el “no volverá a ocurrir” por cazar elefantes en África, pero sí, seguían ocurriendo otras cosas. En 2020, cuando decidió poner tierra de por medio, la Fiscalía había abierto diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el ya entonces rey emérito por la concesión del AVE a La Meca a varias empresas españolas. En noviembre, con Juan Carlos I ya fuera de España, se abrieron dos nuevas investigaciones, lo que afianzaba la bondad de la idea de poner tierra de por medio. El CIS hace siete años que no pregunta por la valoración de la monarquía, pero en la calle no se detectaban grandes alabanzas con este proceso.

En el primer caso, se estudiaba el uso por parte del emérito y de otros de sus familiares de tarjetas de crédito opacas, con cargo a cuentas en las que no eran titulares los años 2016, 2017 y 2018; fue después de la abdicación, en el verano de 2014. El segundo estaba relacionado con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del padre del actual rey en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Juan Carlos decidió, presionado, que sería bueno ponerse al día como gesto de buena voluntad, llevando a cabo dos regularizaciones fiscales. La primera, en diciembre de 2020, fue por una cuantía de 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause . Y la segunda, en febrero de 2021 ya, fue de 4,4 millones de euros, por rentas no declaradas de más de ocho millones de euros de pagos en especie y gastos por viajes a costa de la Fundación Zagatka , a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, quien negó ser testaferro del Rey emérito.

Todas estas noticias, el goteo constante, confirmaba la imposibilidad, por el momento, de su retorno a España. No estaba el horno para bollos. Su entorno insistía en que podía haberse quedado todo el tiempo en su país, porque no había imputación, pero no era sostenible ante la opinión pública. Fue un tiempo de silencio informativo, de muy pocas noticias sobre el monarca y sus movimientos. Apenas surgieron algunas fotos, comentarios de familia o amigos que iba a visitarle y desmentidos de un hipotético coronavirus grave.