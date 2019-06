Juan Moreno: "El PP destruyó los ordenadores de Bárcenas con una finalidad política"

CARLOS PINA

Un Toshiba Libretto 100CT y un MacBook Pro. Uno sin disco duro y otro al que se le destrozó su memoria, borrando todos los datos y sobreescribiéndose en 35 ocasiones. No eran unos portátiles normales, eran los que utilizaba Luis Bárcenas en la sede del PP en la calle Génova. Los populares negaron al extesorero entrar en la calle Génova y se encargaron de hacer desaparecer toda esa información. Una causa que está ahora en los tribunales tras una extraña trayectoria: se archivó, luego se reabrió, se llegó a perder en los juzgados y se ha tenido hasta que reconstruir el sumario. El propio Bárcenas retiró su acusación particular en 2016 por la destrucción de estos discos duros. Y este jueves tendrán que ir a declarar por este caso en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid el propio extesorero y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como testigos. Pero es que el propio PP se sienta en el banquillo como acusado después de que el juez haya rechazado aplicar la ‘doctrina Botín’. Además, figuran también como procesados las tres personas involucradas en estos borrados: la extesorera Carmen Navarro, el antiguo responsable de los servicios jurídicos del partido Alberto Durán y el entonces director del sistema informático del PP, José Manuel Moreno. Un caso que la Fiscalía pide archivar y que sigue adelante solo con acusaciones populares. Y una de ellas, la más beligerante, la ejerce Izquierda Unida a través de su abogado, Juan Moreno. Horas antes de preguntar directamente a acusados y testigos explica a El HuffPost la causa, la “mano azul” que ha intentado frenarla y la “cultura de corrupción” del Partido Popular. Una destrucción con una “finalidad política”, sostiene, frente al argumento de la defensa de que se hizo por la ley de protección de datos. El PP al final no ha conseguido librarse del juicio como intentó apelando a la doctrina Botín. ¿Cómo os sentís? Es una pequeña victoria. Desde que empezó el procedimiento han intentado por todos los medios salir del proceso en fase de instrucción y ahora su pretensión era no sentarse en el banquillo. El juez, con buen criterio, ha estimado ver cómo se sale del juicio y luego en sentencia se resolverá sobre esta cuestión. Lo que no habéis conseguido es que se retransmita en directo con señal institucional como ha pasado con el juicio del procés… No lo hemos conseguido nosotros ni vosotros. El interés no es solo de las acusaciones, entiendo que es general y periodístico. Pero ha primado, por una parte, el derecho de los acusados y, por otra parte, proteger al PP. Nos gustaría, y todavía hay tiempo, que el último día fuera retransmitido. Entendemos que si los periodistas presionan para ello será posible. ¿Qué pasó? ¿Por qué está el PP en el banquillo? Mucha gente se ha olvidado de este caso. Hay que remontarse al año 2013. Estalla un caso de corrupción impresionante, con Luis Bárcenas con cuentas en Suiza y además aparece la famosa contabilidad B del Partido Popular. El extesorero tenía en estos ordenadores información sensible para el partido y el PP le impide la entrada en la sede de la calle Génova. En un momento dado, cuando Bárcenas cambia de estrategia y empieza a colaborar relativamente con la Justicia y a poner pruebas sobre la mesa, quiere recuperar más archivos y corroborar su versión. Lo que hace el PP es directamente destruir o hacer desaparecer los discos duros. Todo esto en un momento en el que el Ministerio del Interior del PP está obteniendo pruebas o elementos que pueden ser interesantes judicialmente para entorpecer. En esos meses, entre febrero y septiembre, el PP está plenamente activo para intentar dinamitar este caso y la investigación judicial

¿Podríamos decir que el PP ha intentado que la Justicia no desvele este caso y obstruir? Esa es la posición que nosotros tenemos y el resto de acusaciones populares. Lo que ha hecho el PP es actuar de forma efectiva para que la Justicia no pudiese conocer determinados elementos probatorios para conocer la caja B del PP. Se da el caso en este juicio de que solo hay acusaciones populares y Bárcenas retiró la suya. Bueno, lo más significativo, más que la posición de Bárcenas, es por qué el Ministerio Fiscal no acusó en su momento. Es cierto que dependía, y hemos visto los problemas que había en Fiscalía, del PP y de un fiscal general impuesto por el PP. Esperábamos que con el nuevo cambio que ha habido se hubiera modificado, pero de momento no se ha producido. Vamos a ver el final del juicio, todavía es posible.

¿Por qué cree que la Fiscalía pide archivar este caso? Lo tenemos muy claro: la Fiscalía en el 2013 estaba sujeta a fuertes presiones del PP y de fiscales próximos al Partido Popular. Sostuvo una posición incongruente, pese a que el juez Ruz solicitó que se abriese una causa. Este caso es muy especial y ha tenido muchos vaivenes. Fue archivado, se reabrió y se ha tenido que reconstruir el sumario. ¿Hay una mano negra detrás de esto? ¿Por qué esos cambios? Desde luego, el hecho de que una causa judicial como esta desapareciese en un momento dado en 2014 es un elemento de sospecha absoluta y evidente. Es anormal que una causa judicial desaparezca. A mí como letrado, que llevo veinte años, nunca me había ocurrido. ¡Qué curioso que pase con una causa que tiene que ver con la destrucción de pruebas judiciales en un momento en el que además estamos viendo que el Ministerio del Interior del PP operaba también para hacer desaparecer pruebas o entorpecer la Justicia! Todo encajaba. Había una mano negra o una mano azul que estaba haciendo todo los posible para que la investigación judicial no fructificase y que la ciudadanía española no conociese de verdad lo que el PP había estado haciendo durante muchísimos años: que al final era cobrar dinero irregularmente de adjudicaciones públicas. Había empresas muy potentes de este país para sobornar a funcionarios públicos y dirigentes políticos. ¿Qué penas piden desde su acusación? Para las personas físicas estamos solicitando tres años y medio de prisión. Estaríamos dispuestos a rebajarlas en el caso de que hubiera una conformidad, no creemos. Y para el PP estamos pidiendo una multa que asciende a 5,4 millones de euros. Es una cantidad acorde al daño que se ha hecho a la Justicia en este país y al funcionamiento democrático de las instituciones. No se puede consentir que un partido venga a destruir pruebas. Pedir una pena elevada no significa que el juez vaya a poner la máxima, pero sí marcamos la línea de que no encontramos ante hechos muy graves.

¿Confía en que el PP sea condenado por este caso? Es nuestra pretensión. No es fácil porque nos encontramos elementos en contra, como puede ser el papel de la Fiscalía y es una causa difícil, porque es muy difícil conocer qué había en esos ordenadores. Pero entendemos que hay elementos suficientes para una condena. ¿Hay pruebas o puedes afirmar quién dio la orden para destruir los ordenadores? Lo que es evidente y está reconocido es que el responsable de los servicios jurídicos del PP dio esa orden. Lo que entendemos es que no la toma solo Durán, sino que desde el punto de vista del organigrama del PP, jerarquizado, por encima de él estaba Navarro. Y hay elementos probatorios que indican que Navarro fue consultada. Hasta ahí son las responsabilidades penales que pedimos. Como responsabilidades políticas, entendemos que la señora Cospedal fue responsable de esta situación, le correspondía tener un conocimiento de ello. Es cierto que no está acusada porque faltaría algún elemento, pero las responsabilidades políticas de Cospedal son evidentes. Y como responsable penal, la señora Navarro, como tesorera.

¿Y cree que tenía constancia Mariano Rajoy de este movimiento? Bueno, es cierto que no tenemos en este momento un elemento probatorio directo, pero tal cual funcionaba el PP nos extrañaría mucho que no tuviera conocimiento. Lo hemos visto también en el juicio de la causa Gürtel y lo veremos en el de la caja B. Es cierto que muchas veces en este tipo de cuestiones pagan los escalones inferiores porque tener la prueba determinante para incriminar al responsable máximo es muy difícil. Pero luego, vía política, es evidente, se tenía que haber dado una instrucción desde la Presidencia del PP o la Secretaría General de que cualquier documento o cuestión relativa a Luis Bárcenas no se tenía que haber destruido porque había una instrucción judicial y ese tipo de instrucciones no se dieron. Por omisión, desde luego, son responsables.

Bárcenas declara este jueves. En el PP suelen decir que es un mentiroso. ¿Cree lo que señalan los populares? Vamos a ver, el señor Bárcenas, es evidente que tiene una estrategia procesal que tiene que ver, sobre todo, con el juicio de Gürtel y la situación de su mujer. Pero lo que tiene que ver con la caja B, hasta ahora, todos los documentos que ha aportado el extesorero no han sido desacreditados. Es más, más de una centena de los apuntes contables de esa caja B han sido acreditados en fase de instrucción. Hay elementos incontestables que demuestran que lo que ponía en un apunte coincide a la vez con una entrada en la caja de donativos del PP. La caja B existe, y se ha podido comprobar que ese dinero fue utilizado para muchas cosas. ¿Qué contenían los ordenadores? ¿Hay pistas? Bueno, por un lado tenemos datos sobre la contabilidad del PP, apuntes contables de los noventa. Una parte se extrae en un USB y se entrega a la Audiencia Nacional. Y, por otro lado, tenemos información sobre esos pagos, recibís escaneados, fotocopias sobre dinero B en operaciones como la de Libertad Digital… Un montón de elementos que Bárcenas ha relatado. Había documentos que podían acreditar que lo que aparece en los papeles luego se abonó o recibió. Desde la defensa del PP dicen que las acusaciones populares, en su caso IU, se hacen con fines políticos. Sobre esa cuestión siempre digo: este delito en principio es ordinario penal pero de naturaleza política. El PP destruye estos ordenadores con una finalidad política, que sus intereses electorales y políticos no se vean mermados por el escándalo. Lo que hacemos es impulsar esa investigación, evidentemente todo se enmarca dentro de un ámbito político. Este tipo de delitos no se comenten porque una persona tiene un interés en una frutería. Se hace porque un partido quiere destruir pruebas para que no se vean mermados sus procesos electorales.

¿Y cómo interpretamos socialmente que el partido que estaba gobernando destruyera pruebas para la Justicia? Es cierto que en 2015 y 2016 el PP obtuvo un resultado electoral aceptable. Pero lo que está claro que la interpretación que hoy hacen los ciudadanos sobre estas cuestiones del PP es que no era decente que en este país hubiese un Gobierno implicado en multitud de casos de corrupción. Ahí lo han puesto los ciudadanos, en la oposición con el peor resultado de su historia. La pena es que pese a todo esto el PP va a seguir con poder en muchas comunidades. Este país tiene que hacer una reflexión muy seria, y se ha venido haciendo estos años, sobre el nivel de corrupción que hay en algunas formaciones políticas y la adecuada respuesta que tiene que dar la sociedad. Esto parece un thriller, se entremezcla con la operación Kitchen. ¿Afectaron en este caso también el tema del conductor de Bárcenas, los seguimientos, los intercambios de información? Es que desde el punto de vista temporal y de los hechos es evidente que hay una relación. Estamos hablando que la destrucción de los ordenadores de Bárcenas se produce en el mismo momento en el que la operación Kitchen, impulsada por el Ministerio del Interior del PP se está desarrollando a la par. A la vez que se está siguiendo a la familia de Bárcenas se están destruyendo los ordenadores. A la vez desaparece la causa judicial. No creo en las casualidades de forma tan reiterada, o aquí hay una planificación sistemática para destruir pruebas. ¿Hay un pacto secreto en Bárcenas y el PP? Si es un pacto secreto, no lo podría saber. O intuir, también por el tipo de defensa. Lo que es evidente es que entre Bárcenas y el PP nunca ha dejado de haber contacto. Siempre lo ha habido de forma directa o indirecta. Lo hemos visto vía SMS, vía intercambio de abogados. Pero no hay unas simetría en los últimos años sobre qué hacer. Bárcenas no tiene claro qué hacer. Le pedimos que haga como Ricardo Costa, colaborar con la Justicia de forma eficaz y sabemos que si lo hace, la pena será menor. Lo más importante es conocer la verdad y que se pague el mal causado.

Antes hablaba de una mano azul, ¿puede poner nombre? La mano azul la pongo de forma plural y coral. Es una mano que tiene que ver con el PP y los intereses que tienen que ver con el Partido Popular. Incluso es cierto que esa mano azul, ese PP impulsado, en sí no es solo el PP porque detrás están aquellos empresarios que han pagado y que se ven envueltos en esos casos. El PP es el ariete de un poder, quizá una España pasada, muy vinculado al mundo de la construcción que ha estado pagando mordidas y sobornos. Esa mano negra o azul tiene que ver con un constructor que tiene que ver con el PP y con los empresarios que han financiado. ¿Ha sufrido personalmente presiones para retirar la acusación? Hemos recibido, por una parte, amenazas del PP en cuanto llevarnos a los tribunales, presentar una querella contra IU y contra los abogados de IU. Finalmente eso no sucedió. Y desde el ámbito más profesional sí que es cierto que a lo mejor ha habido algún tipo de insinuaciones sobre el trabajo que estamos realizando. Pero es cierto que una amenaza directa contra mi persona no la hemos recibido, aunque sí que sabemos que un control sobre nuestra actividad se ha llevado y se tiene. Estamos acostumbrados a aguantar la presión.

La nueva dirección del PP dice que son cosas del pasado. ¿Es una práctica antigua o tendría que asumir responsabilidades también? Creo que el señor Casado era parte de la dirección de Rajoy. Aquí es como los herederos de los herederos. Rajoy decía que era Aznar y luego resulta que la contabilidad B también estaba con él. Es cierto que Casado, incluso cuando estaba en Nuevas Generaciones en Madrid, tenía conocimiento de un montón de actividades que tenían que ver con el PP de Aguirre y la corrupción que había ahí. Nosotros entendemos que el PP es un conjunto que viene lastrado de hace años, el propio caso de Casado y las dudas sobre el máster. La cultura del PP es una cultura de corrupción y de impunidad. Quizá hasta que no haya una sentencia más que deje claro que este tipo de prácticas son incompatibles con un sistema democrático ese modus vivendi corrupto va a seguir imperando. Cada día siguen saliendo noticias. Es la primera vez que un partido político está acusado como persona jurídica, ¿no? Criminalmente responsable sí. Tanto el PP como Convergència han sido responsables a título lucrativo, pero desde el cambio normativo de 2013, los partidos ya pueden ser responsables penales.

