Juan y Medio se sale del guión habitual para hablar así de la gestión del coronavirus: "Me voy a mojar un poco"

Entonces, el presentador quiso entrar a valorar la gestión de la pandemia: “He de decir que faltan directrices claras. Me voy a mojar un poco, porque la gente está confundida y no sabe qué hacer. Lo depositamos todo en manos de los sanitarios y eso no puede ser. Aquí falla lo que sea. No puede ser que sigamos siendo el país con más contagios estando todo el mundo en sobre aviso y advertido”.

″¿Cómo es posible que la dinámica sigue siendo esta cantidad de contagios? Todavía no ha llegado el frío, no se confunde con la gripe. No nos lo tomemos a broma, sobre todo, los mayores”, remató.

Además, también recordó las principales medidas de prevención: la distancia de seguridad, la higiene y la mascarilla.