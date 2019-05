Juanra Bonet ha tenido que poner orden en Boom cuando una mujer del equipo Las Lobas, rivales de Los Lobos, ha empezado a hablar de la serie Juego de Tronos.

El presentador ha preguntado a las rivales de Los Lobos sobre sus aficiones, cuando las cuatro han dicho que veían la serie creada por George R.R Martin y que la noche anterior habían quedado para ver el último capítulo Bonet ha enloquecido.

“No digas nada. No quiero saber nada, que no he visto nada. Porque yo aún... y hay gente que... Entonces sabéis que esto es grave... Si decís algo que no queremos escuchar...”, ha afirmado Bonet.

Después, Marta, una de las concursantes, ha afirmado que le gustan tanto los dragones que es capaz de imitar a uno. Por su parte, Bonet ha imitado a Chewbacca.

Los Lobos han vuelto a imponerse a sus rivales y suman y siguen programas en Antena 3.