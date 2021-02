El juicio a Trump será también un referéndum sobre el autoritarismo en Estados Unidos

El autoritarismo en Estados Unidos no empezó con Donald Trump. De hecho, el miedo al autoritarismo fue una piedra angular en la elaboración de la Constitución estadounidense, que establece a propósito un sistema de gobierno rígido e ineficiente para limitar los daños en el caso de que un presidente autoritario llegue al poder.

Entre los estadounidenses, el deseo por un liderazgo fuerte para mantener fuera a los inmigrantes ha tenido sus altibajos a lo largo de las décadas. A mediados del siglo XIX, surgió el partido nativista Know Nothing (no sé nada), llamado así porque era la respuesta que daban sus seguidores para negar cualquier afiliación.