Julia Otero arrasa al recuperar un tuit suyo de 2018 con un claro destinatario: "Suma y sigue"

Jornada histórica la que se vivió este jueves en el Congreso de los Diputados. La cámara baja ha aprobado la ley de la eutanasia por mayoría absoluta después de 22 años y con el apoyo de todos los partidos salvo PP y Vox.

Cuando la ley se apruebe de forma definitiva, el país que preside Pedro Sánchez se convertirá en el sexto país del mundo que regula la muerte digna. Anteriormente se aprobó en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá.

La ley de la eutanasia ha contado con un amplio respaldo por parte del Parlamento, ya que únicamente los representantes de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias se han posicionado en contra. En concreto, la ley ha salido adelante con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones.

Sobre esta ley ha hablado en Twitter la periodista Julia Otero, que ha recuperado un mensaje que escribió en 2018 sobre la postura de la derecha española en varios temas fundamentales de la historia de España.

“No al divorcio. No al aborto. No al matrimonio gay. No a la ley antitabaco. No a la paridad. No al carnet por puntos. No a la educación sexual. No a restringir el tráfico en las grandes ciudades. De entrada, No a todo. Hasta que la realidad les alcanza, 10, 20 o 40 años después”, dijo la presentadora de Onda Cero el 1 de diciembre de 2018.

Ahora, ha recuperado este tuit con otro contundente mensaje: “2 años tiene este tweet. Suma y sigue. No a la eutanasia”. Un tuit que tiene en pocas horas más de 2.300 compartidos y más de 9.500 me gusta.