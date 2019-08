Julia Otero, sobre la comentada respuesta sobre feminismo que Bertín Osborne le dio hace 31 años: “Me pillo veinteñaera”

Osborne añadió que él no era machista y que bastante tenía con “aguantar de vez en cuando a alguna que diga esas tonterías”.

Me pilló veinteañera y recién llegada a la tele! Aunque falta la pregunta... que deduzco que fue si era machista. Preguntárselo en el 88 tenía su mérito. Ya debía apuntar maneras 😂😂😂😂 https://t.co/GzBdVILXlg

Otero ha compartido el tuit y ha indicado que la pilló vienteañera y recién llegada a la televisión. “Aunque falta la pregunta... Que deduzco que fue si era machista. Preguntárselo en el 88 tenía su mérito. Ya debía apuntar maneras”, ha sentenciado la periodista.

El usuario de Twitter Humor Extrañe (@humorextrane) ha publicado este vídeo a raíz de las polémicas declaraciones que el cantante dio este domingo en su entrevista a El País.

En ella, afirmaba, entre otras cosas, que en “España no tiene sentido el movimiento feminista” y que no sabía “qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día”.