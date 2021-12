Julian Assange sufrió un derrame cerebral en prisión durante una comparecencia judicial

“Esto viene de atrás. Son discusiones que parten de sucesos de 2010 y 2011 de los que Chelsie Manning fue condenada por pasar información a WikiLeaks. Esto no ha sido algo que WikiLeaks haya publicado por su cuenta. WikiLeaks se alió con el New York Times, con Der Spiegel, con The Guardian y todos esos periódicos fueron galardonados por cubrir crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y del Reino Unido cometieron en Irak y en Afganistán”, ha dicho en un vídeo publicado por el portal Democracy Now el director de Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y abogado de Edward Snowden, Ben Wizner.

En los mismos términos se ha pronunciado el exministro australiano, Kevin Rudd, que ha publicado por redes sociales que está “completamente en desacuerdo con la persecución”: “En pocas palabras: si el crimen de Assange fue difundir documentos clasificados de seguridad nacional, lo mismo se aplicaría a los editores de todos los periódicos británicos, estadounidenses y australianos que publicaron el material”.