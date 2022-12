Julián, el taxista que se encaró con Ayuso en plena calle: "No tiene ni idea sobre el taxi, que se meta en sus labores"

La líder madrileña se vio sorprendida por este “asalto” en plena calle y se defendió como pudo. “Iba a presentar una regulación que no me han dejado aprobar”, respondió al trabajador. “Sí, pero una regulación que va contra el taxi más todavía. Porque los taxistas no queremos trabajar las 24 horas al día, queremos conciliación familiar”, le replicó el taxista, justo antes de que Ayuso continuara junto a los miembros de su equipo y entrara en las instalaciones de la asociación.