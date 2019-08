Kiko Hernández hace tiempo que debutó como presentador ocasional de Sálvame, el programa que tantas alegrías ha dado a Telecinco.

El colaborador, este martes al frente del programa, ha tenido unas duras palabras para Terelu Campos, hija de María Teresa Campos y excolaboradora del show.

El exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano, que acaba de cumplir 43 años, ha criticado las apariciones televisivas de Terelu Campos en Viva la vida, el programa que emite Telecinco los fines de semana y que ahora presenta Sandra Barneda.

La hija de la exreina de las mañanas habló en Viva la vida de las críticas que recibe de sus antiguos compañeros, algo que ha molestado a Hernández, que ha afirmado que es “tramposilla”.

“¡Qué tramposa eres! ¡Qué tramposilla nos has salido Terelu Campos! Con esa dignidad con la que te vistes: yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo lo que me pongáis aquí, yo vengo virgen a la entrevista...”, ha empezado diciendo.

“Eres muy mala profesional, porque a mí me da igual el tema que me toque, yo me lo veo todo y voy suficientemente informado”, ha afirmado Hernández, que ha criticado que Terelu afirmase que no ha visto lo que dicen de ella en Sálvame.