Kiko Matamoros reveló el pasado 24 de julio en la revista Lecturas que iba a ser operado de urgencia de varios tumores de vejiga. Días después, el colaborador de Telecinco explicó en el programa de la casa Sábado Deluxe cuál era el estado de su enfermedad.

Ante la presentadora del espacio, María Patiño, Matamoros se sinceró: “Miedo no tengo, pero tampoco está la cosa para celebrar nada. Es cierto que no he perdido la esperanza de que las cosas vayan medianamente bien”.

“El pronóstico no es optimista ni puede serlo, aunque todavía esté pendiente de dilucidarse la naturaleza de los tumores, ”, añadió. Patiño, que le confesó que cuando vio la portada no se alarmó, indicó que fue Kiko Hernández el que la informó de cómo se encontraba.

Además, relató cómo fueron los síntomas. Hace unos dos meses, según contó, fue ingresado en urgencias por obstrucción urinaria. “Coincidía con un viaje que iba a hacer con mi hija a Londres y me tuve que dar vuelta yendo al aeropuerto”, le explicó a Patiño.

“Al principio no le dieron demasiada importancia. Entonces yo seguí haciendo mi propia vida y hace un mes me desperté en un charco de sangre”, afirmó.

En la revista, el colaborador aseguró que trataron de hacerle un análisis de orina, pero que fue imposible porque “lo que había era sangre”. Más tarde le hicieron una ecografía y los médicos ya se dieron cuenta que tenía la vejiga completamente llena de sangre y coágulos.