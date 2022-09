El Kremlin redobla la presión energética y advierte de que la fiabilidad del Nord Stream peligra

Con anterioridad Peskov sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador. “No hay reservas, esto no es culpa de Gazprom, por lo que su operación confiable está en peligro”, enfatizó.