Kuleba transmite en Davos la urgencia de más armas para Ucrania y sanciones para Rusia

Qué pasa con los puertos

La solución que se está estudiando en diversos foros es la apertura de un paso seguro para las exportaciones de cereal ucraniano. “Lo único que he oído a Rusia sobre ello es decir que aceptaría levantar el bloqueo de los puertos ucranianos si se levantan las sanciones, pero no ha propuesto ninguna iniciativa sobre corredores seguros para las exportaciones”, dijo.

Armas de Alemania

“Entendemos que es más difícil para Alemania que para otros países. Lo aceptamos con paciencia estratégica pero no sé por qué es tan complicado” y aclaró que “nuestro sueño son los tanques Leopard ”. “Si no tenemos armas pesadas nos van a matar”, espetó.

En ese sentido, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , ha hablado de que se firme un acuerdo de garantías con diversos países, socios de Ucrania. “La buena noticia es que en principio los socios y amigos de Ucrania han respondido positivamente, pero la mala noticia es que aún no se ha definido qué tipo de garantías. Si no se resuelve este asunto de un modo u otro, siempre habrá riesgo de guerra en Europa, mientras Rusia siga siendo Rusia”, señaló.

Negociaciones de paz

Acerca de las negociaciones con Rusia, señaló que Ucrania no tiene “precondiciones para reanudarlas. El problema es que Rusia no manda ningún mensaje de que quieren negociar de buena fe. Per algo en la mesa y decir lo toman o lo dejan no es negociación, es bullying (acoso)”.