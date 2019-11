"Fue hasta la policía": sorpresa por lo ocurrido en 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition'

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition ha sido una de las grandes alegrías de Mediaset. Este concurso, que ha pasado de Cuatro a Telecinco, reúne a famosos de todo tipo para que cenen y discutan.

Por este formato han pasado personajes como Rosa López, Francisco, Laura Matamoros, Rosa Benito, Rappel y Ana Obregón. Entre muchos otros.

Ahora parece que en la última grabación ha habido algún que otro problema, según ha contado Víctor Sandoval, colaborador de Sálvame y participante en en el último Ven a cenar conmigo.

Sandoval ha compartido mesa con Carmen Borrego, con Bibiana Fernández y con El Dioni y ha contado en Sálvame que la participación de la hija de María Teresa Campos trajo algún que otro problema.

“Más os vais a poner con la Borrego porque, como ha salido ya publicado, no quiero que me llamen mentiroso. El viernes dijisteis algo que había pasado. Yo he grabado un programa, después de decir que están muertas, y ponerlas verdes, que tú no estabas, como esta televisión es maravillosa me hacen un programa de Ven a cenar conmigo: gourmet edition... fue hasta la policía. No puedo decir más. Hasta la policía”, ha contado Sandoval.

″¿Cuándo se emite? ¿Tú ya lo has cobrado?”, ha querido saber Jorge Javier Vázquez. “No sé. Yo ya lo he cobrado y también voy a cobrar por otro lado”, ha respondido Sandoval.