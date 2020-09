La azafata de 'La ruleta de la suerte' aclara los rumores y cuenta qué le ha ocurrido realmente

Los rumores comenzaron el mismo viernes, cuando la presentadora no apareció en pantalla y Jorge Fernández presentó a su sustituta. “Desde hoy nos va a acompañar en La Ruleta de la Suerte, durante unos días, Bárbara Oteiza. Laura está bien, no os preocupéis, y pronto la tendremos de nuevo con nosotros”, dijo.

“Ya te echamos de menos Laura, ¿cómo llevas no poder abrazar en la ruleta?” le escribió una seguidora en esa red social. “Lo llevo regulaaaaaar ya que yo me alimento de abrazos....jajaja”, replicó ella.

La preocupación por ella ha sido tal que, finalmente, Moure ha publicado un vídeo en el que explica que se ausentó del programa debido a un simple catarro.

“Ya sabéis que, en realidad, los programas son grabados. Con lo cual, ahora mismo estoy perfectamente. Lo único es que tenía un pequeño catarro y bueno... no me parecía bien ir a trabajar. Porque con catarro no se puede ir, hay que hacerse PCR y cuando esté todo bien pues ya se va. Así que me he dado ese tiempo y, mientras tanto, Bárbara me ha sustituido perfectamente”, ha explicado la presentadora, que aclara que estará unos nueve programas fuera.

“No os preocupéis, de verdad, que estoy muy bien. Estoy muy bien y tengo dos PCR que me han hecho durante el catarro y nada, negativo. Perfecto todo. Realmente ya estoy grabando”, ha añadido.