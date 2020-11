La batalla por el Senado: Casi tan importante como la de la Casa Blanca

Mientras que las elecciones presidenciales acaparan la atención de la prensa internacional, hay otras elecciones de crítica importancia que tienen lugar al mismo tiempo: las elecciones al Senado. Para restaurar la maltrecha democracia, es imperativo que los demócratas ganen, no solamente la Presidencia, sino también el Senado, sin cuyo control les resultará muy difícil hacer mejoras. Este año las campañas electorales para el Senado se están siguiendo con gran interés en toda la nación. La recaudación de fondos para estas campañas ha alcanzado cifras históricas, ya que contribuye gente de todo el país y no solamente de los estados en cuestión. Los ciudadanos saben que, aunque gane la Presidencia, Biden no podrá hacer muchos cambios si no cuenta con el apoyo del Senado.

En este país, la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes no siempre están dominados por el mismo partido. Cuando el poder está dividido, al presidente le resulta muy difícil gobernar. Puede hacer decretos, los cuales su sucesor tiene la facultad de eliminar con una simple firma, pero no puede hacer leyes perdurables. Si Biden llega a la Presidencia, para cumplir sus promesas electorales, como aprobar paquetes de estímulo a la economía y de ayuda a las personas perjudicadas financieramente por la pandemia, mejorar la sanidad o reformar los tribunales, necesitará el apoyo de la Cámara de Representantes y del Senado.

La Cámara de Representantes, cuyo número guarda relación con el tamaño de la población, está controlada por los demócratas desde 2018 y no se espera que esto cambie. Mientras que este organismo refleja bastante fielmente las ideas políticas de la ciudadanía, el Senado hace tiempo que está muy apartado del sentir general, exhibiendo un conservadurismo desfasado. Lo que pasa es que las reglas electorales del Senado, que son distintas a las de la Cámara de Representantes, favorecen fuertemente a los republicanos. Efectivamente, cada estado tiene dos senadores, sea cual sea su volumen demográfico. Así que Wyoming, con poco más de medio millón de habitantes, tiene tantos senadores como California, que roza los cuarenta millones de habitantes. Los estados más conservadores incluyen los poco populosos estados agrarios, que son bastante numerosos y cada uno de ellos tiene dos senadores. Los estados más progresistas son menos numerosos, aunque sean más populosos, así que suman menos senadores. Por esto a los demócratas les resulta muy difícil ganar el Senado, pero esta vez tienen que hacerlo, si quieren sacar al país de la crisis en que se encuentra. Sin el Senado no se pueden tomar medidas importantes ni duraderas.