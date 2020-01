La breve y rotunda respuesta de Glòria Serra a un tuitero: "¿Ha intentado darle a...?"

Glòria Serra, presentadora de Equipo de investigación, en laSexta, ha respondido de forma breve y rotunda a un usuario de Twitter que criticó un comentario en catalán.

El autor de ese tuit en catalán es el periodista Enric Juliana, que habló de un impuesto que “preocupa a empresas energéticas” y que si no se aprueban los presupuestos en Cataluña ese impuesto caerá.

“Sr. Juliana, respeto el catalán,pero he tomado la decisión de no leer nada de lo que escribe en dicho idioma, simplemente porque me cuesta entender el sentido de las frases”, le ha respondido un usuario.

A ese mensaje, la periodista Glòria Serra ha sido contundente: “Sr. Trajano, ¿ha intentado darle a la frase azul ‘traduce este tuit’ justo debajo del texto? Es instantáneo y sirve para todos los idiomas”.