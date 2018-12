"Vergüenza y asco": Indignación por esta frase sobre 'La Manada' en 'Equipo de Investigación'

Equipo de Investigación, el programa de LaSexta presentado por Gloria Serra, cumplió este viernes 300 programas y lo hizo con un reportaje especial sobre La Manada y el caso de supuestos abusos sexuales a una joven en la localidad de Pozoblanco (Córdoba).

El programa mostraba por primera vez imágenes del vídeo en el que los cinco jóvenes sevillanos, que fueron condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, tocaban a una chica que se había subido a su coche.

La joven, según explicaron los investigadores al programa, se encontraba semi inconsciente mientras los miembros de La Manada la besaban y le tocaban los pechos mientras se reían y se grababan. "Esto es Pozoblanco y esta es La Manada", concluye la grabación, que dio pie a una nueva investigación contra ellos.

Imágenes que provocaron la rabia y la indignación de muchos en las redes sociales. Una rabia e indignación que fue en aumento cuando Equipo de Investigación preguntó a los vecinos de los integrantes de La Manada. "No les conozco pero son buenas personas", dijo uno. "Las tías no se tienen que poner tan ciegas como para no saber lo que hacen", agregaba otro.

Frases que han recibido contestación en Twitter, donde muchos no dan crédito ante estas afirmaciones:

Esta gente que les defiende en su barrio se basan en que son buenas personas y normales, no se si sabrán que incluso un asesino puede parecer muy normal a simple vista y luego... #EquipoLaManada — GANAR MIRIAM 27510 (@Marian85922615) 14 de diciembre de 2018

#equipoLaManada que las personas se dignen a decir que porque sus padres son buenas personas, los sinvergüenzas esos también lo son... Que asco de sociedad, es vomitivo — Gemaa🤘 (@gemarod24) 14 de diciembre de 2018

No los conozco pero son buenas personas 🤔 como se come eso #EquipoLaManada@EqInvestigacion — Náyade (@nayade86) 14 de diciembre de 2018

#equipoLaManada vergüenza y asco viendo el programa... Lo increíble, es que después de la información que había, haya gente que decía que son "buenas personas". — José Juan Martínez (@Jotas83) 14 de diciembre de 2018

Gente que no los conoce y dice "que parecen buenas personas" quien los conoce "que son muy brutos" con este nivel, nos queda mucho camino por recorrer. #EquipoLaManada — Guada 🍀 (@GuadaMorales73) 14 de diciembre de 2018

Estoy viendo equipo de investigación EL CASO DE LA MANADA. Y escuchar a sus vecinos y gente del barrio de los asquerosos esto decir que no se lo creen por qur sus padres son muy normales y muy trabajadores FLIPA que coño tiene que verrrr dios Y QUE SON BUENAS PERSONAS

ASCO ME DA — yami🌴 ♀🌈 (@yamiialvaradoo1) 14 de diciembre de 2018

Viendo equipo de investigación y los catetos del barrio de los de la #manada los defienden porque ... Sus padres son buenas personas#Atapuerca — Ivan (@Ivan92241169) 14 de diciembre de 2018

#EquipoLaManada pues nada. Esto es España. Por mucho que se demuestre el abuso, para una gran mayoría son inocentes "porque son buenas personas". "Si no hablamos de la chica, tampoco de los chicos". Ya, pero es que ella es la víctimas. Y ellos quién han abusado de ella. — Rubén (@Ruben_P_M) 14 de diciembre de 2018

"No los conozco pero son excelentes personas"



"Si la hubieran invitado a una tostá no había pasado nada"



Este es el nivel intelectual del entorno de la manada.#EquipoLaManada — Cyrano de Bergerac 🗡️ (@cyrano_1619) 14 de diciembre de 2018

Juro que viendo el #EquipoLaManada y me esta entrando muy mala leche. Le preguntan a un chico por ellos y dice, "nos los conozco pero se que son buenas personas"

a) como sabes como es alguien si no lo conoces???????????

b) SON VIOLADORES QUE ME ESTAS CONTANDO — ℳiri (@mirii_48) 14 de diciembre de 2018

Oyendo a los amigos, conocidos, vecinos, y que decir del abogado, de los bastardos de la manada, se demuestra claramente que no se trata de un problema de 5 indeseables, sino de algo mucho más profundo. #EquipoLaManada — Cyrano de Bergerac 🗡️ (@cyrano_1619) 14 de diciembre de 2018

No se qué me da mas asco, si ellos o los que los defienden. Indignante. Sociedad machista y repugnante #equipolamanada — Sonia! (@SoniaSanchisP) 14 de diciembre de 2018

