La carta a la directora de 'El País' que no deja de compartirse: "Imprescindible"

“Un tiempo que no podremos invertir en crecer profesionalmente, en nuestra propia salud física y mental o en nuestro ocio y autocuidado. Y todo porque aquí nosotras nos hemos incorporado masivamente al mercado laboral, pero vosotros no habéis hecho lo mismo de puertas para dentro. Algunas pensaréis que ese no es vuestro caso; joder cuánto me alegro, de verdad”, ha afirmado.

Guede ha citado un estudio de la organización Save the Children en el que informa que España es el tercer país de la UE con mayor pobreza infantil: “Aunque mis hijos ni de lejos rocen esa realidad, no puedo negarla. Que no te pase a ti no significa que no pase. Y por eso cada vez me gustan más los datos”.