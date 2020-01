La colaboradora de Sálvame (Telecinco) María Patiño ha defendido a capa y espada a las mujeres que son criticadas por su edad. Una vez acabada Con M de Mujer, la sección de Geles Hornedo, ha dado su opinión de una forma muy contundente.

Patiño ha mandado un mensaje a todas las mujeres jóvenes, incluso compañeras suyas de trabajo, que caen en el error de criticar a aquellas que son más mayores. “Estoy un poquito harta de esa situación”, ha afirmado con una gran intensidad.

Mientras sus compañeros y el público le aplaudían, la colaboradora del programa de la cadena de Mediaset ha continuado con su argumento: “Se creen que por ser jóvenes te pueden despreciar por tener una arruga o más edad y lo que no saben es con los años vamos ganando en experiencia e incluso en atractivo”.

Patiño ha llamado a todas estas mujeres “niñatas” y ha dicho que la critiquen a ella por su edad no le ofende, aunque no le dan ganas de rebajarse a su altura. “Me bajo a mi altura que me encanta y de la que estoy muy orgullosa de medir lo que mido”, ha concluido.