La conversación en Whatsapp tras decir que tiene coronavirus es ya historia viva de Twitter

Una conversación de Whatsapp entre dos personas preocupadas por el coronavirus está haciendo las delicias de miles de personas en Twitter.

Ceciarmy, cuenta especializada en subir tuits de humor, ha publicado una captura de pantalla en la que un usuario le dice a otro que acaba de dar positivo en coronavirus.

En un momento de preocupación, uno de los conversadores le dice al otro, después de confesar que está amargado, que quiere hacer una videollamada para poder comunicarse mejor.

“Pero cómo ha sido? Prefiero que hablemos por aquí mejor porque yo paso de rollos a ver si acaso en llamada y con el covid se contagia”, le dice en respuesta.

″¿Pero por llamada no creo que pase nada no? Si eso se contagia en persona”, dice el interesado en la videollamada, que no da crédito a las palabras de su interlocutora.

La otra persona dice que no “por si acaso” y porque le da mucho apuro por sus abuelos y finalmente toma una decisión. Acepta la videollamada pero con una condición: “Si te pones la mascarilla y eso pues sí. Te podría llamar pero póntela plis”.

Este fragmento de conversación tiene en pocas horas casi 40.000 me gusta y más de 4.000 compartidos. Todo un éxito en la red social del pájaro azul.