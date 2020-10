La 'dura lex' del mercado

El virus de marras se está llevando por delante a todo quisqui (“quisque”, en la lengua de Cátulo, llama a cada uno, que no se nos va el latín de la boca, aunque no lo sepamos) que precisa del público para sostenerse. Francia afronta la pérdida de dos símbolos del lujo, incapaces de resistir la desaparición de los visitantes adinerados y la de los turistas que andan justitos de billetes, pero reservan el último para comprar una tarrina diminuta con la codiciada etiqueta.

El mercado es implacable y no admite excepciones. “Dura lex sed lex” musitaba el romano cada vez que un edicto lo puteaba. No sabemos si filosofaba o pedía un vaso para servirse vino de Falerno.

Mientras tanto, la horda de cocineros de quiero y no puedo colocaba sobre la mesa dudosas versiones chinas de la loza exhibida por los restaurantes más vanguardistas.

De lo inabarcable de sus variedades puede dar noticia el hecho de que publiciten una mostaza para acompañar el confit de pato y otra, muy distinta en aroma y punto, para condimentar el pato asado.

He sido fiel cliente durante décadas y ahora me duele saber que no llegaré a probar todo su catálogo.

Tampoco, por lo visto, Fauchon será capaz de sobrevivir al confinamiento (y eso que en París no ha sonado Resistiré tarde tras tarde). Tantas veces, desde la acera, que la calle es de todos, pasmado ante el escaparate que exhibía tan lujuriosa bacanal, dejé el vaho de mi aliento en los asombrados cristales.

De Gaulle afirmó que Fauchon duraría más que Renault. Para el general (mejor no comparar con el que nos desgastaba aquí) cualquier símbolo de la grandeza de Francia, de su rutilante y elaborado modo de vida, aspiraba a la eternidad. A esa eternidad en que se mece la burguesía, rodeada de presente y ajena al mundo.

(Bombardean ahora la pantalla de mi memoria las imágenes de aquella familia gabacha que, contagiada de feudalismo, habitaba al margen del río y de la vida, y se sentía dueña del territorio. Y aún más asiática que los infortunados paisanos de ojos amarillos en la pesadilla del capitán Willard.)

Pero de Gaulle no valoró la implacable cuenta atrás de las cajas registradoras.

Sus dos más emblemáticas tiendas parisinas echan el cierre, tras el que quedarán los estantes altivos que jamás se han rebajado a productos mediocres, si exceptuamos la plebeyez del Moet et Chandon, Coca-Cola de los champagnes, y tributo, supongo, que hay que pagar al chauvinismo.

Ya no recibirán los dependientes, perfectamente uniformados con chaleco y pajarita, educados, dignos y sabios, que tomaban entre sus manos los frascos de trufas conservadas en coñac con el cuidado que pone un restaurador en una talla gótica (catafalco de cristal que, emborrachándolas, convertía a las trufas en patatas de luto).

Ni girarán los anacrónicos cortadores de fiambre movidos con manivela -sabroso art decó- y a fuerza de brazo, cuyo silencio proclamaba con orgullo la perfección de su mecanismo, la excelencia en el corte y el filo de su cuchilla.

Solo recuerdo semejante entrega en la siempre concurrida Peck, tienda milanesa donde pedí un salami sin precisar, y el charcutero, curvado sobre su hermosa máquina, también de manivela alargó el brazo para laminarme de un salame felino.

–¡De ése no! –importuné– ¡Finnociona! ¡Finnociona! –y elevé la voz.

Años más tarde supe que finnocciona (con semillas de hinojo) es la manera más despectiva de aludir a los homosexuales. “Mariconaza”, para entendernos.

Quizás porque los condenados por sodomía (“pecado nefando” lo llamaban los esbirros de la Inquisición) eran purificados en una hoguera a la que, crueldad sobre crueldad, se le añadían gavillas de esta hierba que, exornada de clorofila, arde mal y despacio.

Y algo influiría, me pongo en lo peor, el hecho de que el hinojo sea hermafrodita.

El virus se ha convertido en el epílogo de la belle époque francesa, que ha querido resistir ante la fealdad del tiempo presente, aunque ha pagado el precio de transformarse en su peor caricatura, como esos mausoleos-restaurantes tan exornados de heráldica que sorprende que la becada no tenga dos cabezas.