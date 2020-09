La entrevista de Messi en 10 respuestas: del por qué el burofax a los palos a Bartomeu

1. Los motivos para no irse: “El presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida”.

2. Sobre el motivo de querer dejar “su casa”: “Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

3. Sobre el anuncio de su deseo de dejar el Barça: “Se lo dije al presidente y el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

4. El famoso burofax: “No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”.

5. Un cambio necesario que no se ha dado: “Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos”.

6. La pérdida de la felicidad como ‘culé’: “Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.

7. Sobre el ‘proyecto’ de club: “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

8. El futuro deportivo, una incógnita: “Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar”

9. Más palos para Bartomeu: “El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda”.

10. Sobre su silencio tras la histórica derrota en Champions: “Dimos una imagen muy pobre para el club y para el barcelonismo. Estaba mal, no tenía ganas de nada, quería que fuera pasando el tiempo”.