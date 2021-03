La España camisa blanca de Rosario Izquierdo

Hay algo en la literatura de Rosario Izquierdo que me lleva al lector más profundo que habita en mí. Ese al que en los últimos tiempos cada vez le cuesta más encontrar novelas que le remuevan las tripas, casi devastada su curiosidad por tanta literatura del yo y por tanto panfleto revestido, o mejor dicho disfrazado, de literatura. Hay en la autora una voz que es capaz de penetrar en los tiempos y en acontecimientos para dotarlos de vida. Supongo que en eso consiste la fuerza de narrar. Y ello no supone, al contrario, una renuncia al compromiso que nadie, tampoco un autor o una autora, puede dejar en la entrada de la casa, como cuando nos quitamos los zapatos para no ensuciar el hogar con el polvo de la calle.

Ese latido que tiene que ver con el corazón de las convicciones es palpable en sus anteriores novelas, Cuaderno de campo y El hijo zurdo, en las que existe un hilo que las hilvana próximas: las mujeres en permanente batalla, las más necesitadas y vulnerables que casi nunca son miradas por el feminismo académico e institucional, las madres imperfectas, las que se encuentran y se apoyan en un ejercicio de sororidad del que tanto deberíamos aprender en estos tiempos de trincheras. Y todo ello, Rosario Izquierdo nos los transmite sin necesidad de un coger un altavoz y lanzarnos dogmas, sino con el tacto exquisito y honda de quien al narrar nos hace empatizar con unos personajes que son espejo y ventana.