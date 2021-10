La foto de un tropezón que arrasa en Twitter: esta es la historia de su protagonista

Lo que podría haber quedado como una anécdota de graduación, ha conseguido dar la vuelta a las redes sociales. Álvaro San Román, graduado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid, protagonizó uno de los momentos que muchos graduados han temido a la hora de subir al escenario a por su diploma: tropezarse delante de todos.

Álvaro pertenece a la promoción de 2020, pero debido a la suspensión de actos multitudinarios como consecuencia de la COVID-19, su graduación se aplazó hasta este mismo año cuando decidieron hacer un acto conjunto con los de la promoción de 2021. Sin invitados, con espacio de un asiento entre cada estudiante y sin apretones de manos, pero con mucha ilusión.

“Yo iba nervioso porque cuando pillé mi entrada me dijeron que tenía que salir el primero por haber sido el premio extraordinario de mi promoción (mejor expediente), iba nervioso sin saber muy bien qué hacer, se me caía la banda, se me cayó la mascarilla… Así que me hicieron la foto solo en el photocall”, explica Álvaro.

Cuando aparentemente ya todo había pasado llegó el momento del desliz. “Me relajé y se me olvidó el escalón del photocall. Y volé”, recuerda entre risas. Primero hubo un grito de asombro, pero lejos de irse avergonzado, Álvaro hizo una reverencia al público y comenzaron a vitorearle. “Tenía muchos conocidos en la sala, todo el mundo me animó y, lo mejor de todo, se echó unas buenas risas”.