La historia de una profesora sobre lo que está viviendo este año que impacta en Twitter

La tuitera y profesora de Matemáticas en un instituto Maite Alejandre ha contado en Twitter lo que está viviendo este año en una de sus clases con un alumno con un alumno con “un diagnóstico de varias dificultades que fueron detectadas muy pronto”.

“Este curso me está pasando algo que no me había pasado nunca”, ha reconocido. La docente ha explicado cómo ella, junto a la implicación de la familia del alumno, está sorteando esas dificultades haciendo que progrese.