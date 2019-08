La indignación de Rosa López: "Nadie empatiza conmigo"

La edición de los famosos de Ven a cenar conmigo es uno de los éxitos del verano. En esta ocasión, Rosa López, Laura Matamoros, Francisco, Álex Gibaja y Raquel Mosquera son los participantes del concurso de Cuatro.

Después de dos programas, parece que la única que no ha encajado con sus compañeros es Rosa López, pero no por su personalidad si no porque es vegana, algo que ha traído problemas a sus compañeros a la hora de preparar la cena.

Ella misma elaboró una dieta 100% vegana a sus compañeros.

El anfitrión de esta semana era Francisco, que elaboró una cena para nada pensada en Rosa López, algo que no ha sentado bien a la ganadora de OT 1.

“No te voy a engañar, quiero ser sincera. La sensación que me da es que yo puedo empatizar con el resto y los demás conmigo no. Me jode mucho que opinen sobre mi filosofía de vida”, ha afirmado Rosa después de que Francisco le ofreciese de aperitivo un huevo cocido y chorizo y queso al resto.

“Esto está poco pensado para una vegana” y “creo que no ha pensado mucho en que no como animales” son algunos de los comentarios que dejó la cantante durante la cena.

Francisco elaboró unos calamares de primero y una merluza de segundo. Para Rosa preparó una simple ensalada.