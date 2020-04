La llamada de Pajares a Broncano: "Me contó un poco la historia y le dije que no se preocupase"

David Broncano ha contado este lunes en La Vida Moderna que ha recibido una llamada de Andrés Pajares para matizar un titular sobre él.

Con motivo del 80 cumpleaños del actor, Pajares concedió una entrevista en la que decía que “Broncano y los humoristas de moda no me hacen ninguna gracia”.

Un titular que Pajares ha querido matizar. Broncano ha contado que el protagonista de Los Bingueros lo llamó después de que saliese a la luz ese reportaje para explicarle que ese titular “no lo había dicho tal cual” y que “no quería que me enfadase”.

“Tuve una conversación bonita. Me llamó, me contó un poco la historia y le dije: ‘Andrés, ni te preocupes’. Le dije: ‘si no te gusta lo que hacemos me parece perfecto’. Yo te voy a admirar igual. Él me dijo que no quería hubiese un titular así y que ni se acordaba de que habían metido mi nombre por medio y que iba a ponerlo también en no sé dónde”, ha afirmado Broncano.

El propio Pajares ha explicado en una publicación de Instagram lo ocurrido: “Tremendo error en el titular de una buena entrevista publican este titular poniendo en mi boca algo que nunca dije, Broncano es un gran humorista al que admiro.Una vez más escriben lo que les da la gana, que pena”.