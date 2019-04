La normalizada rutina de heridas y muertes en Gaza

No es normal que demos de alta a un paciente de nuestras clínicas, y luego lo readmitamos cuando le vuelvan a disparar, solo para que su familia nos diga que volvió a la valla y lo mataron.

No es normal que tengan que extraer el riñón de un niño porque intentar salvarlo significaría que se desangraría hasta morir. No es normal que nuestros médicos de emergencia escuchen como los pulmones de un paciente, alcanzado en la garganta por lo que aparentemente era un bote de gas lacrimógeno, se llenan de sangre.

No es normal No es normal que nuestros cirujanos tengan que reemplazar toda la sangre a un hombre de 25 años porque una bala le desgarre la arteria y la vena principal del pecho.

Lo que sería inimaginable en otro lugar se ha vuelto normal aquí en Gaza. Se terminaba un día en el que finalmente murieron cuatro personas y 64 sufrieron heridas por munición real. Y nos sentíamos casi felices porque no había concluido con los doscientos o trescientos heridos, o incluso más, que habíamos temido.

No estaba siendo como el 30 de marzo del año pasado, o el 14 de mayo, u otras fechas menos conocidas, cuando los hospitales se vieron desbordados y los pacientes esperaban ser atendidos en los pasillos.

Y sin embargo, una sensación de alivio se extendía gradualmente entre el personal médico. No era tan malo como se venía pensando tras una semana que había estado marcada por el lanzamiento de cohetes palestinos, los bombardeos israelíes y los rumores de guerra. Los esfuerzos de Egipto para negociar la calma entre Hamas, el grupo palestino que controla Gaza, e Israel, parecían haber tenido éxito.

Tras el paso de una tormenta que afortunadamente no estalló, volvimos a nuestras actividades habituales en nuestras clínicas y hospitales en toda Gaza.

Ingresaremos a más pacientes con heridas de bala y continuaremos tratando al casi millar incluido en nuestros registros, un recordatorio vivo del sufrimiento que ha padecido Gaza durante el último año.

Sin embargo y a medida que volvemos a la rutina, debemos hacer todo lo posible por recordar que esto no ha terminado. No es así como deben vivir las personas. Esto no es normal.

