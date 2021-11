La OMS felicita a España por la pandemia y la respuesta de una enfermera remueve conciencias

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director regional en Europa, Hans Kluge, ha felicitado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias por la gestión de la pandemia y de la vacunación contra el coronavirus. Kluge incluso ha llegado a decir que España es “un ejemplo para todos”.

La OMS ha destacado especialmente el buen ritmo de la vacunación haciendo referencia a las cifras actuales con casi el 90% de la población diana vacunada, “una cifra muy por encima de la media”.

Por ello, el representante de la OMS ha felicitado tanto a Darias como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “por su liderazgo en la respuesta a la pandemia del Covid-19″.

“En España la gente confía en la vacuna, en el sistema de Atención Primaria y en su fortaleza, que es muy importante”, ha señalado, antes de remarcar que España, a pesar de la vacunación, sigue presionando al virus y “no se da por vencida pese a las cifras”.

Una felicitación a la que ha querido contestar una enfermera a través de su cuenta de Twitter, @mariapatocuak, donde ha dejado un mensaje que ha removido conciencias sobre cómo se trata a los sanitarios:

“Es que literalmente he sacrificado mi salud física y mental durante los peores momentos de la pandemia y tras ello he pasado meses vacunando para conseguir lo que ahora tantos países envidian, para que mi recompensa sea que me echen a la calle a finales de año”.