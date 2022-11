La portavoz del PSOE en el Senado retrata a Feijóo tras contar lo que ha hecho en esta votación

En septiembre, ya reprochó a Feijóo que se ausentara. “Está claro que no aguanta ni un debate alguien que quiere ser la alternativa y que es incapaz de estar sentado en su escaño durante un debate”, recriminó.

Granados lo ha publicado junto a una captura con los resultados de la votación y no ha dudado en retratar al dirigente popular. “Todos a favor, salvo Feijóo, que no ha venido hoy ni a votar”, ha recriminado en un mensaje que acumula más de 1.200 me gusta en menos de un día.